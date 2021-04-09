В Татарстане прокуратура проведет проверку после подтопления моста к деревне Тимофеевке

Прокуратура Высокогорского района проведет проверку после подтопления временного низководного моста, ведущего в деревню Тимофеевку через реку Сулу, сообщает прокуратура РТ.



Уровень перелива составил 30 см. Основной мост ремонтируется, и это не позволяет свободно и безопасно проехать на машинах в населенный пункт.

На место подтопления выехал прокурор района Ильнур Ибрагимов. Прокуратура оценит действия подрядной организации при обустройстве временного моста, а еще оценит действия должностных лиц по недопущению подтопления и его устранению. По результатам ведомство примет меры реагирования.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, днем ранее в Новошешминском районе в результате паводка на реке Шешме подтопило низководный мост вблизи населенного пункта Слобода Архангельская. Уровень воды на реке Шешме вблизи составляет 205 см, а уровень подтопления моста — 200 сантиметров.



Маргарита Головатенко