«Таттелеком» может направить на дивиденды рекордные 819 млн рублей

ПАО «Тателеком» может направить на дивиденды в этом году 50% от чистой прибыли, которая в 2020 году составила 1,638 млрд рублей. Такую рекомендацию совет директоров компании дал для годового общего собрания акционеров, которое пройдет 14 мая 2021 года в заочном формате.

Таким образом, дивиденды могут составить 819, 168 млн рублей (0,0393 рубля на одну акцию), это крупнейшее значение за всю историю предприятия.

Годовому общему собранию акционеров предложено установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года — 1 июня 2021 года.

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за прошлый год превысила на 92,1% результат 2019 года (852,7 млн рублей). Выручка группы компаний «Таттелеком» в 2020 году превысила 10 млрд рублей.



Александр Артемьев