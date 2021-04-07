Глава Тувы Шолбан Кара-оол покинул свой пост по собственному желанию
Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Глава республики покинул пост по собственному желанию. Указ опубликован на сайте Кремля.
Врио главы региона глава государства назначил Владислава Ховалыга.
«Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Тыва», — говорится в документе.
Выборы будут проходить в сентябре 2021 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Причины ухода Кара-оола неизвестны. В своем Instagram политик опубликовал видео 2016 года, во время заседания в Совете Федерации, когда он вступал в должность главы региона. Также Кара-оол поздравил на своей странице спикера Совфеда Валентину Матвиенко с днем рождения и выложил пост с надписью: «Нельзя останавливаться ни на один день в отстаивании интересов развития республики. И конечно, все методы оправданы, по крайней мере, дискуссия в коридоре — это обычный случай».
В telegram-канале кремлевского пула информационного агентства «РИА Новости» написали: «Слухи ходили давно. Но после уик-энда в Тыве Путин решился. Сегодня вышел указ президента об отставке главы республики Шолбана Кара-оола».
Шолбан Кара-оол возглавлял Туву с мая 2007 года. Ховалыг с 2008 по 2018 год занимал пост мэра Кызыла — столицы республики.
В марте рейтинг политической устойчивости губернаторов компании «Минченко консалтинг» показал, что наибольшую вероятность досрочной отставки имеют глава Ульяновской области Сергей Морозов, глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Северной Осетии—Алании Вячеслав Битаров.
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