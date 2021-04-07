Глава Тувы Шолбан Кара-оол покинул свой пост по собственному желанию

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Глава республики покинул пост по собственному желанию. Указ опубликован на сайте Кремля.

Врио главы региона глава государства назначил Владислава Ховалыга.

Фото: kremlin.ru

«Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Тыва», — говорится в документе.

Выборы будут проходить в сентябре 2021 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Причины ухода Кара-оола неизвестны. В своем Instagram политик опубликовал видео 2016 года, во время заседания в Совете Федерации, когда он вступал в должность главы региона. Также Кара-оол поздравил на своей странице спикера Совфеда Валентину Матвиенко с днем рождения и выложил пост с надписью: «Нельзя останавливаться ни на один день в отстаивании интересов развития республики. И конечно, все методы оправданы, по крайней мере, дискуссия в коридоре — это обычный случай».

В telegram-канале кремлевского пула информационного агентства «РИА Новости» написали: «Слухи ходили давно. Но после уик-энда в Тыве Путин решился. Сегодня вышел указ президента об отставке главы республики Шолбана Кара-оола».

Шолбан Кара-оол возглавлял Туву с мая 2007 года. Ховалыг с 2008 по 2018 год занимал пост мэра Кызыла — столицы республики.

В марте рейтинг политической устойчивости губернаторов компании «Минченко консалтинг» показал, что наибольшую вероятность досрочной отставки имеют глава Ульяновской области Сергей Морозов, глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Северной Осетии—Алании Вячеслав Битаров.

Татьяна Леухина