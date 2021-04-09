На МКС прибыл корабль «Ю.А. Гагарин» с тремя космонавтами

На Международную космическую станцию прибыл российский космический корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18"). Об этом сообщает РИА Новости.

Корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Рассвет».

На станцию прибыли космонавты из России Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванд Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванд Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.

Ранее в автоматическом режиме к Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, но уже к другому шлюзу модуля Harmony.



Алексей Нечаев