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На МКС прибыл корабль «Ю.А. Гагарин» с тремя космонавтами

15:52, 09.04.2021
На МКС прибыл корабль «Ю.А. Гагарин» с тремя космонавтами
Фото: vk.com/roscosmos

На Международную космическую станцию прибыл российский космический корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18"). Об этом сообщает РИА Новости.

Корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Рассвет».

На станцию прибыли космонавты из России Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванд Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванд Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.

Ранее в автоматическом режиме к Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, но уже к другому шлюзу модуля Harmony.

Алексей Нечаев
Общество
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