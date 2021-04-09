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«Здесь вакцинированы»: Роспотребнадзор и рестораторы Татарстана хотят промаркировать заведения общепита

14:10, 09.04.2021 7
«Здесь вакцинированы»: Роспотребнадзор и рестораторы Татарстана хотят промаркировать заведения общепита
Фото: Максим Платонов

Маркировка для сферы услуг

Пекинскую инициативу по маркировке заведений в зависимости от числа вакцинированных сотрудников сегодня поддержали в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Замглавы управления Любовь Авдонина рекомендовала взять эту методику на вооружение заведениям из сферы услуг.

На этой неделе в торговых центрах, ресторанах и офисах Пекина стали появляться цветные знаки, которые наглядно показывают долю вакцинированных сотрудников, пишет The Guardian. Торговые центры, заведения общепита и офисы, где прививку сделало больше 80% персонала, отмечаются специальным знаком зеленого цвета, здания с долей вакцинированных от 40% до 80% помечают синим, заведения с менее 40% привитых сотрудников — красным цветом. Заведениям из «красной» зоны не грозят какие-либо меры административного воздействия, маркировка лишь призвана показать посетителям, что в «зеленых» и «синих» более безопасно.

— На мой взгляд, замечательная идея. Мы бы настоятельно рекомендовали объектам, особенно из сферы услуг, воспользоваться такой интересной идеей. Это могут быть наклейки на входе здания, могут быть значки у сотрудников. Мне кажется, будет приятно, если подойдет человек, у него написано: «Вас обслуживает официант, я привит». [...] Как идея она вполне имеет место, мы со стороны рекомендовали бы это тем ассоциациям, которые у нас есть, — прокомментировала Авдонина вопрос о пекинской инициативе.

Фото: Максим Платонов

Авдонина добавила: Роспотребнадзор и Минздрав также могут рассмотреть свое участие в этой инициативе, чтобы подтверждать: да, сотрудники заведения действительно привиты, информация на наклейке или значке — не пустой звук.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков добавил, что в некоторых медучреждениях республики такой подход уже ввели: привитым врачам выдают специальные значки, чтобы их пациенты об этом знали. Такие значки есть у сотрудников онкодиспансера в Казани и ряда поликлиник города, добавил Жаворонков.

Наклейки на день, но не значки

Как выяснилось, еще до сегодняшнего брифинга Роспотребнадзор уже обсуждал эту идею с казанскими рестораторами, и работа над такой маркировкой уже ведется.

Об этом «Реальному времени» рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова. Пока ассоциация рассматривает вариант только с маркировкой заведений, а не отдельных сотрудников.

— Мы уже обсуждали это с Роспотребнадзором и сейчас прорабатываем реализацию, думаем, как это должно выглядеть. Сотрудники общепита активно прививаются, хоть это и не афишируется. И мы готовы поддержать, сотрудников привить в еще большем количестве. Мы думаем разработать эмблему, которая будет говорить о том, что «здесь привито не менее 70% сотрудников». Мы не проговаривали вариант, чтобы каждому человеку дать какой-то знак, ведь это будет сложно проверить. Но мы от ассоциации предлагаем давать знак, который можно повесить на входную группу и который будет говорить, что здесь основная масса привита, — сообщила она.

По словам Шарафутдиновой, сейчас сотрудники общепита в большинстве своем готовы пройти вакцинацию.

— Первое время все ждали и еще не понимали, чего ожидать от вакцины. Но когда увидели, что идет масштабная работа по разъяснению сути вакцинации, что вакцина безопасна, доверие повысилось. Люди уже готовы прививаться. Мы работаем в общественном месте, с гостями, мы за безопасность. Сегодня мы говорим о том, что основная масса сотрудников отрасли вакцинироваться готова, — говорит Шарафутдинова.

Казанские рестораторы сдержанно относятся к этой инициативе.

«Это скорее хорошо, что тут может быть плохого, — говорит совладелец группы OFS Михаил Клопоух. — Но вопросы вакцинации мы с сотрудниками не обсуждали, это личное дело каждого».

Казанский ресторатор, владелец заведений P.Love Нурислам Шарифуллин обращает внимание еще на один важный момент этого процесса:

— Это очень хорошая инициатива, она правильная, но есть один большой минус в части реализации. У ресторанов большая текучка: предположим, сотрудник провакцинировался, через три недели уволился, пришел новый, он, предположим, еще не прививался. Но наклейка по-прежнему висит, — говорит он.

В коллективе его ресторанов также не выносили на общее обсуждение вопросы вакцинации, добавляет Шарифуллин.

Казанский ресторатор Константин Иванов сообщил «Реальному времени», что инициатива по маркировке и вовсе является одной из мер Ассоциации рестораторов и отельеров, направленной на то, чтобы Роспотребнадзор сменил гнев на милость и ослабил ограничения для общепита. «К этому и пришли, мы вакцинируем сотрудников, нам снимают ограничения. Это хороший шаг, его надо делать. Единственное, что вакцинация — это добровольный шаг, сам коллектив будет решать, вакцинироваться ли».

Впрочем, от самой наклейки пользы немного, отмечает Иванов. У большинства ресторанов на дверях и так висят наклейки служб доставки, банка-оператора эквайринга, время работы, иногда — еще и наклейки отраслевых премий или изданий. В этом наборе наклейка о вакцинации просто затеряется, полагает ресторатор.

Александр Артемьев
БизнесУслуги Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    А давайте еще всем клеймо поставим! кто с вакциной - тот право имеет, а кто этот суррогат в себя не вколол - тот тварь дрожащая. совсем уже из ума выжили в этом ведомстве. может это последствия их вакцинации? мозги разжижаются?
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    Анонимно 09 апр
    Весь инстаграм заполонят наклейки
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    Анонимно 09 апр
    Неправильно так стимулировать вакцинироваться, работодатели начнут принуждать прививаться
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    Анонимно 09 апр
    В Танеко уже с января практикуют принудиловку, угрожая потерей рабочего места
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  • Анонимно 09 апр
    Любят у нас ярлыки понавешать
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  • Анонимно 09 апр
    Пропагандируют прививки как могут
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    Анонимно 09 апр
    У них же план
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