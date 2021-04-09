Путин предложил полпреду в Сибири Меняйло стать врио главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин предложил своему полномочному представителю в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.

Меняйло согласился. Предложение было сделано в ходе встречи по видеосвязи, сообщает «РИА Новости». Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии и назначил Меняйло врио главы республики.

Сергей Меняйло — уроженец Северной Осетии. Практически вся его карьера связана с военной службой. В 2010 году он уже был в списке кандидатов на пост главы Северной Осетии. Однако тогда президент РФ Дмитрий Медведев утвердил кандидатуру Таймураза Мамсурова.

В 2014-м, после присоединения к России Крыма, Меняйло назначили губернатором Севастополя. Спустя два года он подал в отставку по собственному желанию из-за конфликтов с предпринимателем Алексеем Чалым. Президент назначил Сергея Меняйло своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.

Маргарита Головатенко