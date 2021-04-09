Как весна превратила Татарстан и Башкирию в Венецию

Фото: Максим Платонов

Казань: «Венеция» в поселках и дворах



Долгожданное потепление в Татарстане привело к обширному таянию снега и затоплениям дорог и дворов. Метеорологи ранее предупреждали, что в республике в апреле создаются условия для половодья: аномально высокие температуры и обильные осадки в виде дождя. Еще в начале апреля мэрия Казани запустила горячую линию для приема сообщений жителей о подтоплениях во дворах и на дорогах, и, похоже, жаловаться есть на что: видео с затопленными улицами и дворами горожане массово публикуют в соцсетях. Судя по этим публикациям, самая тяжелая ситуация сложилась в коттеджных поселках в городе и рядом с ним.



Так, жители села Столбище уже предлагают переименовывать его в Венецию, а улицы города — в каналы. Сегодня ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщило, что в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 90 приусадебных участков в Столбище. Сейчас там проводятся работы по прокладке отводного канала в сторону Ковалинского озера.

Схожая ситуация наблюдается и в Новых Салмачах — по словам жителей, там вода уже начала подтоплять дома.

Еще в марте в казанском поселке Отары затопило единственную дорогу, ведущую в город, — улицу Центральную, причем не только для машин: под воду ушли даже тротуары.



Сегодня ГУ МЧС России по Татарстану также сообщило о подтоплении домов в поселке Аки Советского района Казани: там река Киндерка вышла из берегов и затопила шесть придомовых участков. Для ликвидации потопа привлекались 14 человек из экстренных служб и девять единиц техники.



Однако в каналы превращаются и дворы многоквартирных домов.



Накануне пользователи соцсетей обратили внимание на действие мужчины (судя по всему, сотрудника коммунальных служб), который вынес пожилую женщину из такого канала буквально на себе.

Несколько десятков жалоб на потопы в Казани зафиксировано в системе «Народный контроль» Около половины заявок поступило еще в марте и уже отображаются как решенные — коммунальные службы приезжали на место и производили откачку воды. Над апрельскими потопами еще работают — вот так пока выглядят дороги в районе улиц Ямашева и Воровского:



В связи с этими потопами горожане вновь задают вопросы о работе ливневок в Казани, и накануне на эту тему высказался мэр города Ильсур Метшин.

«Казанские ливневки — это как российский футбол. Их принято ругать везде и всегда», — сказал он, отметив, что на некоторых улицах ливневок нет вообще. В Казани всего 430 км ливневой канализации, при этом часть инфраструктуры появилась еще в советское время.

Мэр пояснил, что при капитальном строительстве такие вопросы сразу решаются. Например, на Максимова, Братьев Батталовых и на БКК. Метшин подчеркнул, что это миллиардные затраты — каждый год только на прочистку ливневок тратится от 200 до 250 млн рублей.



Вейкборд на улицах Нижнекамска, дорога у Бездны, отрезанные поселки

Нижнекамск еще на этой неделе привлек внимание соцсетей и СМИ: лужи от растаявшего снега оказались столь глубоки и широки, что по ним можно было прокатиться на вейкбордах. Накануне о заезде по лужам узнала и зарубежная аудитория: о нем написало немецкое отделение RT.

Рядом с руслом реки со звучным названием Бездна в Татарстане осыпалась грунтовая дорога, проходящая рядом с руслом поверх водопропускных труб. Еще одна грунтовая дорога накануне осыпалась в Спасском районе.

В Нурлате с потопом в городе борются бульдозерами, разгоняя воду в разные стороны из затопленного сквера.

В Новошешминском районе под воду ушел целый мост через реку Шешму. Ближайший объездной путь — через село Слобода Архангельская в 31 км. Схожая ситуация произошла несколькими днями ранее в селе Качелино Арского района и сегодня — в Высокогорском районе.

Башкирия: утки в «озере» у школы

Схожая ситуация наблюдается и в соседней Башкирии — по сообщениям местных экстренных служб, каждый день в республике поступает больше сотни жалоб на подтопления. Так, в Уфе перед школой №141 разлилось целое озеро, в котором даже появились утки.

Такое же «озеро» разлилось и перед входом в школу №53 Уфы — но его устранили до прилета уток.

В Калининском районе Уфы улицы также превратились в каналы — сотрудники Управления гражданской защиты города откачивают там воду еще с третьего апреля.

Напомним, что в ближайшие выходные таяние снега только усилится: в Татарстане и других регионах ПФО ожидается потепление до +15 градусов.

Александр Артемьев