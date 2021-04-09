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Песков назвал совпадением одновременный уход нескольких губернаторов в отставку

15:23, 09.04.2021
Песков назвал совпадением одновременный уход нескольких губернаторов в отставку
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал совпадением одновременный уход губернаторов нескольких регионов, сообщает ТАСС.

На вопрос о том, были ли отставки неожиданными для Кремля, он ответил, что губернаторы «информируют о своих решениях, определенные консультации, конечно, ведутся».

Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Глава республики покинул пост по собственному желанию. Следом за ним, 8 апреля, в отставку подал глава Ульяновской области Сергей Морозов, заявив, что будет баллотироваться в Государственную думу.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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