Песков назвал совпадением одновременный уход нескольких губернаторов в отставку

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал совпадением одновременный уход губернаторов нескольких регионов, сообщает ТАСС.



На вопрос о том, были ли отставки неожиданными для Кремля, он ответил, что губернаторы «информируют о своих решениях, определенные консультации, конечно, ведутся».

Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Глава республики покинул пост по собственному желанию. Следом за ним, 8 апреля, в отставку подал глава Ульяновской области Сергей Морозов, заявив, что будет баллотироваться в Государственную думу.

Маргарита Головатенко