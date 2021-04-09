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Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа

16:25, 09.04.2021
Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа
Фото: twitter.com

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга — принца Филиппа, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ пожелал Елизавете II мужества, душевной стойкости и попросил передать слова искреннего сочувствия членам королевской семьи.

В телеграмме подчеркивается, что с именем принца Филиппа «связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны» и что «он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом».

Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался на 100-м году жизни в пятницу, 9 апреля.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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