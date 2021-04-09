Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга — принца Филиппа, сообщает пресс-служба Кремля.



Президент РФ пожелал Елизавете II мужества, душевной стойкости и попросил передать слова искреннего сочувствия членам королевской семьи.

В телеграмме подчеркивается, что с именем принца Филиппа «связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны» и что «он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом».



Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался на 100-м году жизни в пятницу, 9 апреля.

Маргарита Головатенко