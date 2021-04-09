«Уфа» представила нового главного тренера команды

Бывший тренер московского «Велеса» Алексей Стукалов назначен главным тренером «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

На этом посту он сменит Рашида Рахимова, ушедшего в отставку после поражения в 24 туре РПЛ от московского «Динамо» (0:4). Контракт Стукалова с «Уфой» рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом «Уфа», — говорится в сообщении клуба.

Фото: fcufa.pro

Ранее Стукалов работал главным тренером в саратовском «Соколе» и московском «Велесе». В его активе победа в третьем по уровню дивизионе страны с московским клубом. В нынешнем сезоне «Велес» под его руководством был на восьмой строчке ФНЛ.

Напомним, недавно «Уфа» вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в четвертьфинале турнира грозненскому «Ахмату».