Новости спорта

11:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Уфа» представила нового главного тренера команды

13:50, 09.04.2021
«Уфа» представила нового главного тренера команды
Фото: vk.com/ufafc

Бывший тренер московского «Велеса» Алексей Стукалов назначен главным тренером «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

На этом посту он сменит Рашида Рахимова, ушедшего в отставку после поражения в 24 туре РПЛ от московского «Динамо» (0:4). Контракт Стукалова с «Уфой» рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом «Уфа», — говорится в сообщении клуба.

Фото: fcufa.pro

Ранее Стукалов работал главным тренером в саратовском «Соколе» и московском «Велесе». В его активе победа в третьем по уровню дивизионе страны с московским клубом. В нынешнем сезоне «Велес» под его руководством был на восьмой строчке ФНЛ.

Напомним, недавно «Уфа» вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в четвертьфинале турнира грозненскому «Ахмату».

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем