Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета Москва — Казань

Депутат Госдумы Антон Гетта извинился за дебош в самолете рейса Москва — Казань. Как рассказал его представитель, парламентарий выразил сожаление в связи с инцидентом и принес извинения.

Письмо «Аэрофлота» с жалобой на депутата Госдумы от «Единой России» Антона Гетту появилось ранее в СМИ. Сообщалось, что он с еще одним пассажиром бизнес-класса устроили дебош на борту. Они мешали работе экипажа и требовали «новых порций алкоголя». Нарушителей передали полицейским в Казани.

Инцидент на авиарейсе с депутатом Госдумы Антоном Геттой должен получить оценку фракции «Единой России». Комиссия Госдумы РФ по этике заявила, что рассмотрит инцидент с депутатом Антоном Геттой, если правоохранители подтвердят этот факт.



Ольга Плешкова