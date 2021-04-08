МВД Татарстана: врачи нашли в организме Емелина наркотические вещества

Ситуацию с защитником омского «Авангарда» Алексеем Емелиным прокомментировали в пресс-службе МВД Татарстана, сообщили RT.

«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу», — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации Алексея Емелина в преддверии второго матча серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом». Чуть позже хоккеист был перевезен из Казани в Москву, где его поместили в реанимацию НИИ имени Склифосовского.