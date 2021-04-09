Татарстанцам настойчиво рекомендуют не выезжать за границу на майские праздники

Роспотребнадзор Татарстана «крайне настойчиво рекомендует» жителям республики не выезжать за границу из-за нестабильной ситуации. Об этом заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



«Прирост заболеваемости в Турции имеет место быть, случаи завоза вируса по России из Турции и Арабских эмиратов тоже есть. Настораживает то, что в Турции циркулирует британский штамм, он характеризуется большой контагиозностью, на одного заболевшего — 100 контактов», — прокомментировала Авдонина.

Вопрос об увеличении или уменьшении рейсов в Турцию принимаются на уровне российского оперштаба.

«В преддверии сезона и майских праздников мы бы рекомендовали очень взвешенно подойти к решению выезжать куда-то на отдых. Если все-таки будет принято решение о выезде, прежде всего рекомендуем сделать прививку», — добавила спикер.

Ольга Плешкова