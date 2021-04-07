Итоги дня: отставка главы Тувы, следы наркотиков у капитана «Авангарда», Zoom и российские госорганы
- Сегодня президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Губернатор сам попросил президента об отставке. Врио главы региона президент назначил Владислава Ховалыга. Шолбан Кара-оол возглавлял Туву с мая 2007 года. Ховалыг с 2008 по 2018 год занимал пост мэра Кызыла — столицы республики. Причины, по которым Шолбан Кара-оол подал в отставку, неизвестны, однако слухи о его уходе с поста ранее неоднократно обсуждались в крупных политических телеграм-каналах.
- Сегодня в МВД поступили данные медицинской экспертизы — в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина обнаружили следы наркотических средств. Ведомство проводит проверку по этому поводу. Хоккеист попал в больницу перед второй игрой серии с «Ак Барсом». Накануне стало известно, что его перевозят из Казани в реанимацию института Склифосовского в Москве. Вместе с тем хоккейный клуб «Авангард» сегодня в официальном заявлении опроверг присутствие в организме Емелина запрещенных веществ, равно как и информацию СМИ о якобы готовящейся операции по пересадке печени для хоккеиста.
- В Казани сегодня начался судебный допрос экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина по делу о злоупотреблении полномочиями. В ходе допроса он рассказал, как банк кредитовал группу компаний DOMO. Впервые за четыре года Мусин публично ответил на обвинения в свой адрес и признал — попытки спасения сети бытовой электроники довели его банк до банкротства. Однако он также заявил: шансы спасти банк тогда все равно были высоки. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Представительница Татарстана, студентка Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Гузель Мусина вышла в финал Международного конкурса красоты Miss Grand International 2021, финал которого состоялся в столице Таиланда Бангкоке 28 марта. Мусина оказалась единственной россиянкой-финалисткой Miss Grand International 2021.
- «Татнефть» и «Зарубежнефть» допускают сотрудничество на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках меморандума о взаимопонимании, который подписали в феврале, рассказала сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Стороны не исключили возможную реализацию проектов на территории Ирака, в автономном регионе Курдистан, а также в странах региона Ближнего Востока и Северной Африки.
- Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону, однако там делают все возможное, чтобы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Обострение ситуации наблюдается с конца марта: происходят новые столкновения, к зоне конфликта стягиваются войска сторон.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что группировка Вооруженных сил страны у украинских границ не представляет угрозы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский после проведения учений Воздушно-десантных войск России в Крыму в марте обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе — по его мнению, Москва на переговорах создает атмосферу давления.
- Сегодня ряд СМИ рассказали, что американская компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием. При этом для обычных пользователей, физических лиц, доступ не ограничивали. На это отреагировали в Совете Федерации: член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что в этом случае Zoom могут запретить на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российские сервисы в будущем смогут заменить Zoom.
- Правительство России рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность. Он будет разрабатываться с учетом вступившегося в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума.
- Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян. Защита попросила следствие изменить меру пресечения экс-главе региона. Сейчас Фургал, которому предъявлены обвинения в организации двух убийств и покушениях, находится под арестом в московском СИЗО «Лефортово».
- Кабмин РФ выделит Татарстану почти 629 млн на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Документ опубликован на сайте Кабмина. Всего на компенсации из резервного фонда правительство выделяет 9 млрд рублей.
- В Татарстане в 2021 году ассигнования на капитальный ремонт многоквартирных домов и социальных объектов составят 14 млрд рублей. В целом по линии Минстроя Татарстана в республике реализуют 44 программы на сумму более 47 млрд рублей, сообщили сегодня в ведомстве.
- Прокуратура Кировского района Казани подтвердила, что в помещениях спецприемника №1, где содержат административно-арестованных лиц, нет подводки к кранам горячей воды. Ранее на условия в спецприемнике №1 жаловался координатор казанского штаба Навального Олег Емельянов — он отбывал в спецприемнике административный арест за протестную акцию 23 января. Арест составил 10 суток.
- Россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от коронавируса к загранпаспорту — он будет сформирован в формате QR-кода с указанием данных загранпаспорта, если гражданин указал эти данные на портале госуслуг в личном кабинете, рассказал сегодня замглавы Минцифры Олег Качанов.
- Сегодня утром курс доллара на торгах превысил отметку в 78 рублей, евро — 92 рубля. Такого порога в последний раз американская валюта достигала в ноябре 2020 года.
- Накануне вечером в Казани на улице Островского столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi Lancer под управлением 18-летнего водителя. По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на запрещающий сигнал светофора. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщила сегодня ГИБДД Казани.
- В Альметьевском районе Татарстана «Татнефть» в течение одного-двух дней планирует завершить очистку загрязненного в результате утечки нефти в начале апреля участка вблизи детского оздоровительного лагеря. Разлив произошел 2 апреля, загрязнение удалось локализовать и предотвратить стекание нефтяного пятна в местную реку.
- Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда указывать подробный состав продукции и маркировать свою продукцию картинками о вреде для здоровья. Соответствующее обращение она направила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
- В этом году в 100 школах Татарстана планируют ввести уроки регби, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. «Мы создали и утвердили студенческую регбийную лигу, проводим полноценный турнир. Все больше и больше команд ежегодно в нем участвуют», — рассказал он.
- Гендиректор регионального оператора по обращению с отходами «Гринта» Светлана Ярлыченко прокомментировала жалобы челнинцев о неудовлетворительном качестве и несоблюдении графика вывоза мусора из частного сектора. Она рассказала, что после ряда анонимных жалоб в «Гринте» проверили исполнение всех графиков движения мусоровозов через ГЛОНАСС и увидели: машина была всегда и график выполнялся исправно.
Александр АртемьевОбщество
комментарии