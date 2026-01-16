Черногория выдаст России афериста Танрывердиева, нанесшего ущерб на 850 млн рублей

В 2023 году он с соучастниками заключил договоры лизинга на технику, но после расторжения договоров не вернул ее компании

Генпрокуратура России добилась решения об экстрадиции Гашама Танрывердиева из Черногории для привлечения его к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2023 года Танрывердиев совместно с соучастниками заключил ряд договоров с лизинговой компанией на приобретение крупной партии техники — тракторов и самосвалов. После расторжения договоров лизингодателем из-за отсутствия платежей транспортные средства не были возвращены компании.

Ущерб, причиненный финансовой организации, превысил 850 миллионов рублей. После того как Танрывердиев скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск по поручению Генпрокуратуры России.

После задержания обвиняемого на территории Черногории Генпрокуратура направила запрос о его выдаче. В ближайшее время Танрывердиев будет доставлен в Москву транзитом через Турцию в сопровождении сотрудников ФСИН России и Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

