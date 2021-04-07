Сергей Фургал заболел коронавирусом в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей»,— приводит слова Карапетяна ТАСС.

Защита попросила следствие изменить меру пресечения экс-главе региона. Сейчас Фургал обвиняется в организации двух убийств и покушениях находится под арестом в московском СИЗО «Лефортово».

Фото: sledcom.ru

Напомним, что экс-губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения. В поддержку политика на несанкционированные митинги начали выходить жители Хабаровского края.



Ольга Плешкова