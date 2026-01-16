Авианаправление Красноярск — Казань стало самым быстрорастущим в России

Маршрут продемонстрировал рекордный рост пассажиропотока на 55%

Фото: Артем Дергунов

По итогам 2025 года у «Аэрофлота» маршрут Москва — Казань оказался на 8-м месте среди всех рейсов из столицы — 730 тыс. пассажиров. В статистике учитывались собственные рейсы компании и авиакомпании «Россия», выполняемые под кодом SU.

Маршрут Красноярск — Казань продемонстрировал рекордный рост пассажиропотока на 55%, став самым быстрорастущим внутренним направлением в стране.

В общем рейтинге внутренних рейсов лидирующую позицию занял маршрут Москва — Санкт-Петербург с показателем 2,868 млн пассажиров. В тройку наиболее востребованных направлений также вошли рейсы в Сочи (1,8 млн пассажиров) и Калининград (1,5 млн пассажиров). На международном направлении самым востребованным стал маршрут Москва — Стамбул (681 тыс. пассажиров), за ним следуют рейсы в Анталью (674 тыс. пассажиров) и Ереван (596 тыс. пассажиров).



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что, согласно исследованию, отправиться на зимний отдых в Казань стоит в среднем 21 тысячу рублей. Столица Татарстана стала одним из самых бюджетных вариантов для зимнего путешествия по России в сезоне 2025—2026 годов.

Наталья Жирнова