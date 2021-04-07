В Татарстане на капремонт многоквартирных домов и соцобъектов в 2021 году потратят 14 млрд рублей

В Татарстане в 2021 году ассигнования на капитальный ремонт многоквартирных домов и социальных объектов составят 14 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ринат Абдуллин.

Сейчас ведомство реализует 44 программы на сумму более 47 млрд рублей. Из них 14 млрд направлены на капремонт многоквартирных домов и социальных объектов. Отдельно Абдуллин отметил президентскую программу «Наш двор». На нее в этом году предусмотрено еще 8 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам замминистра, уже до начала мая должны завершиться все объявленные торги. Пандемия коронавируса не смогла существенно повлиять на ход запланированных работ, передает пресс-служба Минстроя РТ.

В феврале в Татарстане в программу капитального ремонта многоквартирных домов вошли 948 домов в 41 муниципальном образовании.