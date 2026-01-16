Подростки из Чувашии и Москвы поджигали машины и ТЦ по распоряжению мошенников

ФСБ и СК их уже задержали

ФСБ и СК задержали в Москве и Чувашии четырех подростков (15–17 лет), совершивших поджоги по указанию мошенников, сообщает «Интерфакс».

По данным ЦОС ФСБ, злоумышленники действовали по заданиям украинских спецслужб. Сначала подростки в соцсетях пересылали неизвестным координаты школ, ТЦ и своего жилья. Затем им звонили лжесотрудники правоохранителей и заявляли, что эти данные использовали ВСУ для планирования атак БПЛА. Чтобы избежать мнимого преследования, юноши соглашались совершать поджоги — им внушали, что это «проверка антитеррористической защищенности».

В Чебоксарах 15‑летний подросток обвиняется в теракте (поджог автомобилей правоохранителей). В Москве несовершеннолетний, поджегший кинозал в ТЦ, обвиняется в покушении на умышленное повреждение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ); он находится под домашним арестом. Расследование продолжается.



Наталья Жирнова