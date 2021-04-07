В Казани ищут водителя, устроившего ДТП с пятью пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

Поздно вечером в Казани на улице Островского столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi Lancer под управлением 18-летнего водителя. По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили сегодня в ГИБДД Казани.

В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля Mitsubishi получили сочетанные травмы и были госпитализированы в больницу.

Предварительный виновник аварии с места происшествия скрылся.

Фото: ГИБДД Казани

Также с места происшествия скрылся водитель, сбивший женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Достоевского, 73а.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев этих двух аварий откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

Ранее сообщалось, что за вчерашний день в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими.

Ольга Плешкова