Курс доллара на бирже достиг 78 рублей, курс евро — 92 рубля

Сегодня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 78 рублей, достигал 78,02 рубля. Такой порог в последний раз американская валюта достигала в ноябре 2020 года.

По данным на 10.41, курс доллара равен 77,9 рублям курс евро составил 92,4 рубля.

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Вчера, 6 апреля, курс евро поднялся на Мосбирже выше 91 рубля. По данным на 16.00 (мск), курс евро составил 91,304 рубля, курс доллара достиг 77,26 рубля.



В последний раз курс евро находился выше 92 рублей 1 февраля текущего года.