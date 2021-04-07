В Альметьевском районе последствия разлива нефти ликвидируют в ближайшие дни

В Альметьевском районе Татарстана «Татнефть» в течение одного-двух дней планирует завершить очистку участка вблизи детского оздоровительного лагеря, загрязненного в результате утечки нефти в начале апреля.

Загрязненный грунт вывезут в нефтесборный пункт и утилизируют. Угрозы населенным пунктам и водному объекту нет, подчеркнули в компании.

Фото: eco.tatarstan.ru

Там уточнили, что 2 апреля на групповой нефтезамерной установке одного из нефтегазодобывающих подразделений канализационный колодец залили талые воды. В результате этого водонефтяная эмульсия разлилась по подъездной дороге. Специалисты установили барьерное ограждение, которое препятствует растеканию нефти. Дальше они локализовали и ликвидировали с помощью сорбента загрязнение на реке Урсалинке. Таким образом, работники предотвратили стекание нефтяного пятна в реку Зай, пишет «Интерфакс».

По данным Минэкологии Татарстана, площадь загрязнения составила 640 кв. м. Специалисты ведомства отобрали пробы почвы и воды. Результаты будут известны через неделю.



Татьяна Леухина