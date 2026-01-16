Новости бизнеса

Роспотребнадзор остановил продажу напитка Aloe Vera с ацетоном в Набережных Челнах

10:09, 16.01.2026

Из оборота изъято 16 бутылок опасного напитка

Фото: предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

В Татарстане приняли меры по пресечению оборота небезопасного напитка Aloe Vera производства ООО «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА». Об том сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

В ходе мониторинга системы специалисты выявили факты продажи запрещенного напитка в торговых точках Набережных Челнов. На основании данных сотрудники провели проверку в двух торговых точках города.

Из оборота изъято 16 бутылок опасного напитка. Нарушения были зафиксированы в магазинах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям: ИП Воробьевой Ю.З. на проспекте Набережночелнинском и ИП Мирному Д.В. на проспекте Казанском.

    В отношении владельцев торговых точек возбуждены дела об административных правонарушениях. Ранее роспотребнадзор запретил продажу опасного напитка Aloe Vera в сети «Магнит». По предварительным данным, продукция содержала потенциально опасные вещества, в частности ацетон.

    Наталья Жирнова

