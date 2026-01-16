Роспотребнадзор остановил продажу напитка Aloe Vera с ацетоном в Набережных Челнах
Из оборота изъято 16 бутылок опасного напитка
В Татарстане приняли меры по пресечению оборота небезопасного напитка Aloe Vera производства ООО «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА». Об том сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.
В ходе мониторинга системы специалисты выявили факты продажи запрещенного напитка в торговых точках Набережных Челнов. На основании данных сотрудники провели проверку в двух торговых точках города.
Из оборота изъято 16 бутылок опасного напитка. Нарушения были зафиксированы в магазинах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям: ИП Воробьевой Ю.З. на проспекте Набережночелнинском и ИП Мирному Д.В. на проспекте Казанском.
В отношении владельцев торговых точек возбуждены дела об административных правонарушениях. Ранее роспотребнадзор запретил продажу опасного напитка Aloe Vera в сети «Магнит». По предварительным данным, продукция содержала потенциально опасные вещества, в частности ацетон.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».