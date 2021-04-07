Представительница Татарстана вошла в финал Miss Grand International 2021

Представительница Татарстана, студентка Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Гузель Мусина вышла в финал международнго конкурса красоты Miss Grand International 2021, финал которого состоялся в столице Таиланда Бангкоке 28 марта.



Проходивший в течение месяца в Таиланде конкурс — один из трех крупнейших в мире, наряду с «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В нем участвовали девушки из 63 стран. В Таиланд они прибыли 28 февраля, две недели они находились на карантине в связи с коронавирусными мерами. В это время они выполняли задания: снимали видео без макияжа, рассказывали об интересном факте из их жизни и так далее.

Затем пришла пора промежуточных конкурсов: «Национальный костюм», «Бикини», интервью с жюри и генеральная репетиция. Также девушки осмотрели достопримечательности и попробовали национальную кухню.

Мусина оказалась единственной россиянкой-финалисткой Miss Grand International 2021.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале сообщалось, что Мусина представит Россию на конкурсе Miss Grand International.

Маргарита Головатенко