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Представительница Татарстана вошла в финал Miss Grand International 2021

14:39, 07.04.2021 1
Представительница Татарстана вошла в финал Miss Grand International 2021
Фото: media.kpfu.ru

Представительница Татарстана, студентка Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Гузель Мусина вышла в финал международнго конкурса красоты Miss Grand International 2021, финал которого состоялся в столице Таиланда Бангкоке 28 марта.

Проходивший в течение месяца в Таиланде конкурс — один из трех крупнейших в мире, наряду с «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В нем участвовали девушки из 63 стран. В Таиланд они прибыли 28 февраля, две недели они находились на карантине в связи с коронавирусными мерами. В это время они выполняли задания: снимали видео без макияжа, рассказывали об интересном факте из их жизни и так далее.

Затем пришла пора промежуточных конкурсов: «Национальный костюм», «Бикини», интервью с жюри и генеральная репетиция. Также девушки осмотрели достопримечательности и попробовали национальную кухню.

Мусина оказалась единственной россиянкой-финалисткой Miss Grand International 2021.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале сообщалось, что Мусина представит Россию на конкурсе Miss Grand International.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Если она - представляет Россию, неудивительно, что она единственная россиянка, вышедшая в финал...Или Россию представляют еще 10 россиянок, но Мусина - единственная раскрасавица, вышедшая в финал?
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