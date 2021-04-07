Песков объяснил нахождение войск РФ у границ Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что группировка Вооруженных сил страны у украинских границ не представляет угрозы.



«Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля заявил, что не обладает информацией о сроке дислоцирования войск около границ Украины.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после проведения учений Воздушно-десантных войск России в Крыму в марте обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе — по его мнению, Москва на переговорах создает атмосферу давления. Песков отвечал, что в Донбассе действительность на линии соприкосновения сил пугающая, провокации украинских военных не одиночные, а множественные. Он подчеркивал, что Россия не сторона конфликта, поэтому не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе.

Маргарита Головатенко