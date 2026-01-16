Татарстанстат: чай в республике подорожал до 1211 рублей, водка — до 846

Тем временем продолжают расти цены на помидоры и огурцы, дешевеют бананы, а стоимость хлеба осталась практически на прежнем уровне

Фото: Мария Зверева

По данным Татарстанстата, в начале 2026 года отмечен ряд изменений в стоимости продовольственных товаров на территории республики.

На мясном рынке наблюдается умеренный рост цен. Стоимость говядины увеличилась на 0,9%, до 653,56 рубля за килограмм, свинины — на 1,3%, до 375,51 рубля, баранины — на 1,2%, до 862,06 рубля за килограмм. При этом куриное мясо незначительно подешевело — до 214,37 рубля за килограмм.

В сегменте молочных продуктов отмечено повышение стоимости творога до 463,98 рубля за килограмм и ультрапастеризованного молока до 104,35 рубля за литр. В то же время произошло снижение цен на сливочное масло — до 1027,60 рубля за килограмм.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Существенный рост цен зафиксирован на свежие овощи. Особенно заметно подорожали огурцы (до 206,68 рубля за килограмм) и помидоры (до 206,32 рубля за килограмм). При этом произошло снижение стоимости бананов до 146,05 рубля за килограмм в связи с сезонностью.

Стоимость хлеба осталась практически на прежнем уровне, незначительно выросли цены на муку и макаронные изделия. Заметный рост отмечен в стоимости водки — с 767,25 до 846,95 рубля за литр. Значительное удорожание коснулось чая — его стоимость возросла до 1211,75 рубля за килограмм. При этом цены на основные бакалейные товары (сахар, соль, подсолнечное масло) изменились несущественно.

С 1 января 2026 года размер прожиточного минимума в Татарстане составляет 16 тыс. рублей — это один из самых скромных показателей среди регионов России. При этом величину ПМ рассчитывают, отталкиваясь от уровня медианной зарплаты. О том, на что влияет размер «минималки», почему он отличается в зависимости от региона и почему это не так важно, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова