В правительстве разрабатывают новый критерий бедности

Правительство России рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность. Он будет разрабатываться с учетом вступившегося в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что аудиторы проанализировали меры, которые принимали российские власти для борьбы с бедностью. На основе этого они сформулировали собственные предложения, которые сейчас рассматривает правительство. При своих расчетах Счетная палата ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума, пишет «РИА Новости».

Фото: Илья Репин (архив)

Прожиточный минимум в 2021 году установили на душу населения в размере 11 653 рублей, для трудоспособного населения он составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может увеличиться на 4,7%, а в 2023 году — на 5,8%.

Татьяна Леухина