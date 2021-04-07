В 100 школах Татарстана планируют ввести уроки регби в этом году

В этом году в 100 школах Татарстана планируют ввести уроки регби, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной предстоящему первому четвертьфинальному матчу «Стрелы» в плей-офф чемпионата России.



«В этом году мы планируем запустить регби в школах. Порядка 100 школ в республике мы хотим охватить и сделать там уроки регби. <…> Мы создали и утвердили студенческую регбийную лигу, проводим полноценный турнир. Все больше и больше команд ежегодно в нем участвуют», — сказал он.

Фото: pixabay.com

Также сегодня Леонов сообщил, что три последних домашних матча в Российской премьер-лиге в сезоне-2020/21 казанский «Рубин» сыграет на стадионе «Ак Барс Арена».

Маргарита Головатенко