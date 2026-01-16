В Татарстане продлили программу бесплатного питания для начальных классов за 3 млрд рублей
Финансирование будет осуществляться из двух источников: федерального и регионального бюджетов
Минфин Татарстана сообщил о продолжении реализации программы по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов государственных и муниципальных школ в 2026 году.
На реализацию программы запланировано выделить 2,93 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться из двух источников: федерального и регионального бюджетов.
Значительную часть средств — 1,58 миллиарда рублей — составят федеральные субсидии. Дополнительно 1,3 миллиарда рублей будет выделено из бюджета Татарстана и местных бюджетов.
Ранее стало известно, что в Казани с января подорожало школьное питание. Повышение составляет в среднем 2–4 рубля, а в процентном выражении — 4,5–5%, что ниже прогнозируемого годового уровня инфляции в стране.
