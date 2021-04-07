Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием

Американская компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием. Об этом сообщили в IT-дирекции «Высшей школы экономики», которая столкнулась с отказом сервиса продлить услуги.

«Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications», — приводит текст сообщения ТАСС.

Там отметили, что с этой проблемой столкнулись все российские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы. Ограничений для физических лиц нет.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор пока не будет полностью блокировать социальную сеть Twitter на территории России. Однако замедление ее работы продлится до 15 мая.

Ольга Плешкова