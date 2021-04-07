В казанском Кремле допустили реализацию проектов «Татнефти» на Ближнем Востоке и в Северной Африке

«Татнефть» и «Зарубежнефть» допускают сотрудничество на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках меморандума о взаимопонимании, который подписали в феврале. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Стороны не исключили возможную реализацию проектов на территории Ирака, в автономном регионе Курдистан, а также в странах региона Ближнего Востока и Северной Африки.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

9 апреля в Казани планируется встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с министром нефти Ирака Ихсаном Исмаилом. В ходе встречи стороны озвучат предложения по продвижению ПАО «Татнефть» на иракский рынок по оказанию нефтесервисных услуг, в том числе в бурении скважин и в геодезических исследованиях, а также по развитию нефтепереработки, участию в контрактах по строительству, проектированию и закупке оборудования, поставкам шинной продукции «Татнефти» всех марок, передает «Финмаркет».

В начале недели в казахстанском городе Сарань дали старт строительству совместного предприятия группы «Татнефть» и «Аллюра» — завода по производству автомобильных шин.



Татьяна Леухина