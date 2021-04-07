Детский омбудсмен Татарстана предложила маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда указывать подробный состав продукции и маркировать свою продукцию картинками о вреде для здоровья.

В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой указано, что в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления присутствуют трансжиры, канцерогены, а также соль, сахар, жиры, которые особенно вредны детям.

«Прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья», — приводит текст обращения RT.

Надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна содержать не менее 17% всей площади упаковки. А картинки для изображения последствий, вызываемых регулярным употреблением, — не меньше половины площади упаковки.

Ранее в России предложили ограничить рекламу фастфуда.

Ольга Плешкова