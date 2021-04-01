Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе — по его мнению, Москва на переговорах создает атмосферу давления. Об этом президент заявил в своем Facebook.



«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы— традиционный случай России», — приводит его слова «РИА Новости». Зеленский добавил, что Украина готова к любым провокациям.

Реакция Зеленского обусловлена проведением учений воздушно-десантных войск России в Крыму в марте. Во время учений из России на полуостров перебросили 350 военнослужащих, боевые машины и самолеты Ил-76МД.



Ранее ситуацию на востоке Украины в ходе видеоконференции обсудили президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон. Путин в разговоре подчеркивал важность выполнения властями Киева всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Фото: pixabay.com

Конфликт в Донбассе продолжается семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация пошла на ухудшение.

Маргарита Головатенко