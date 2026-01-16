В Татарстане стали недоступны сайты министерств и ведомств на доменах tatarstan.ru
Пользователи не могут получить доступ к интернет-ресурсам государственных органов региона
В Татарстане произошел сбой в работе официальных сайтов министерств и ведомств, расположенных на домене tatarstan.ru. Пользователи не могут получить доступ к интернет-ресурсам государственных органов региона.
Причина технического сбоя и сроки восстановления работоспособности порталов на данный момент не уточняются.
Отметим, что на домене tatarstan.ru размещены официальные сайты большинства республиканских министерств и ведомств, через которые граждане получают доступ к различным государственным услугам и информации о работе органов власти.
Редакция отправила запрос в региональное Минцифры. На момент публикации новости ответ не поступил.
