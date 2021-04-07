Татарстану выделят 629 млн на субсидии производителям сахара и масла

Правительство России выделит Татарстану почти 629 млн на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Документ опубликован на сайте Кабмина.



Согласно документу, точный объем субсидии составит 629 087,2 миллиона.

Всего на компенсации из резервного фонда правительство выделяет 9 млрд рублей. Это позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Субсидии будут распределены на основании заявок, поступивших от регионов.

По расчетам правительства, по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара.

Ранее сообщалось, что Правительство России выделит производителям сахара и подсолнечного масла 9 млрд рублей для возмещения части затрат для стабилизации цен на продовольственные товары. Правительство предоставляет возмещение затрат производителям из расчета 10 рублей на 1 л произведенного и реализованного в магазинах рафинированного подсолнечного масла, не превышающего 95 рублей за 1 л.



Ольга Плешкова