Челнинский оператор ответил на жалобы о плохом качестве вывоза мусора

Гендиректор регионального оператора по обращению с отходами «Гринта» Светлана Ярлыченко прокомментировала жалобы челнинцев о неудовлетворительном качестве и несоблюдении графика вывоза мусора из частного сектора.



По ее словам, поступившее обращение не имело конкретной информации об адресанте: «ни адресов, ни фамилий, непонятно, кто написал, на какой улице увидели завалы».

«Поэтому мы проверили исполнение всех графиков движения мусоровозов через ГЛОНАСС. Удостоверились, что машина была всегда и график выполнялся исправно. Кроме того, мы переговорили с администрацией города, они выехали в этот район и в течение нескольких недель отслеживали ситуацию», — приводят слова Ярлыченко «Челнинские известия». Она отметила, что у администрации претензий не было.

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Напомним, жители частного сектора в Челнах жаловались на проблемы с вывозом мусора — по словам жителей Элеваторной горы, машины для вывоза мусора приезжают редко или не приезжают вообще. Тогда оператор «Гринта» прокомментировал ситуацию, сообщив, что вывоз ТКО осуществляется «с учетом особенностей каждого населенного пункта и состояния подъездных путей в нем», и что отходы в каждом населенном пункте «вывозятся сразу же, как только это позволяет сделать дорожное покрытие».

Маргарита Головатенко