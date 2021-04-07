Россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от коронавируса к загранпаспорту

Россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от коронавируса к загранпаспорту — он будет сформирован в формате QR-кода с указанием данных загранпаспорта, если гражданин указал эти данные на портале госуслуг в личном кабинете, рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.



По его словам, правила международного регулирования, как и требования по вакцинации, еще формируются, в том числе по вопросам использования сертификатов с портала госуслуг для поездок за границу.

До этого в сертификате указывались лишь данные российского паспорта. Сейчас их можно обновить, достаточно указать данные загранпаспорта. К тому же можно получить сертификат на английском языке, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в интернете продают поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса. Юристы утверждают: за такой сертификат как продавца, так и покупателя могут привлечь к уголовной ответственности.

Маргарита Головатенко