Итоги дня: Удмуртия и Чечня снимают маски, вакцинация в ТЦ, закрытие KozaPress
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 10 февраля:
- Министерство экономики РТ опубликовало рейтинг районов Татарстана по итогам коронавирусного 2020 года. Вслед за Казанью и Альметьевском теперь идет Нижнекамск, сместивший Лаишевский район. Замыкает пятерку лидеров стабильный Тукаевский район. 6-ю строчку занял Верхнеуслонский район (он поднялся на две позиции по сравнению с 2019 годом). Новошешминский район опустился на 7-е место, сместив с этой позиции Набережные Челны, они сместились вниз на одну позицию. Резко улучшил свои социально-экономические показатели Елабужский район, поднявшись на 11 строчек. Десятку замыкает Черемшанский район.
- Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что республика отменяет обязательное ношение масок. Масочный режим перестанет действовать в УР с пятницы, 12 февраля. Также с 10 февраля в Удмуртии снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений.
- В Чечне также отменили обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом объявил глава республики Рамзан Кадыров. При этом средства индивидуальной защиты по-прежнему рекомендуется носить в связи с тем, что угроза заболеть коронавирусом велика для непереболевших и людей из группы риска. Также маску нужно носить несколько дней после вакцинации от COVID-19. Власти республики снимают ограничения по передвижению через границы республики — это связано с растущим интересом туристов к региону.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов счел решение властей Удмуртии об отмене масочного режима неправильным, поскольку, по словам главы республики, «даже если человек имеет антитела, он может быть носителем инфекции».
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что пока в республике не планируется снимать обязательный масочный режим по примеру Удмуртии. По ее словам, в Татарстане нет сторонников «быстрых и не совсем взвешенных решений».
- Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, напротив, придерживается иной позиции. Он считает, что рекомендательный режим ношения масок уже нужно вводить везде, не только в Удмуртии.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется. По ее словам, говорить о стабилизации ситуации можно лишь при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер.
- 110 000 рублей в месяц обещают некоторые из работающих в Казани сервисов доставки курьеру на личном автомобиле. Ни возраст авто, ни его марка значения не имеют. Однако о компенсации ГСМ речи не идет. Средний заработок в час на этой позиции составляет 360 рублей — то есть для заявленной зарплаты курьер должен отработать 305 часов в месяц, трудиться примерно по 14 часов в сутки при двух выходных в неделю. Либо уделять работе время каждый день. Впрочем, средняя зарплата курьеров в Казани все-таки далека от 110 тысяч в месяц — по данным других исследований, она составляет только около 50 тысяч рублей.
- Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения бывшему начальнику управления капитального строительства, ныне главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву на домашний арест. Решение приняли в связи с жалобой защитника Кучарбаева. Мера пресечения будет действовать до 1 апреля 2021 года. Ранее в отношении Кучарбаева избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей. 2 февраля суд арестовал Кучарбаева на два месяца, ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями.
- Нижегородское издание KozaPress, которое основала погибшая в октябре 2020 года Ирина Славина, закрывается. Об этом объявила дочь журналистки Маргарита Мурахтаева на своей странице в Facebook: «Решение непростое, но, полагаю, единственно правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме…» — написала она.
- В Подмосковье три пациента с коронавирусом погибли из-за отключения аппарата ИВЛ. Погибшие пациенты находились в тяжелом состоянии и не могли дышать самостоятельно, из-за чего были подключены к аппарату. В настоящее время Следственный комитет устанавливает все обстоятельства гибели людей. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате главой ведомства Александром Бастрыкиным.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возросший уровень смертности в России из-за коронавируса, назвав ее «суровой реальностью пандемии». По его словам, добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и ее уровень оказался выше допустимого.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил в среду на брифинге, что в Казани в одном из торговых центров появится пункт вакцинации от коронавируса, но не стал оглашать название ТЦ. По его словам, пункт готовится к приему граждан уже в течение нескольких недель и находится на финальном этапе. Он допустил, что подобные пункты вакцинации могут открыть и в торговых центрах других городов республики.
- Еще Жаворонков сообщил, что в Татарстане почти половина привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» — жители старше 60 лет. В настоящее время от инфекции привили более 27 тысяч жителей республики, вторую дозу получили около 5,5 тысячи граждан. Жителей старше 60 лет среди них — 44%, то есть более 11 тысяч жителей.
- Президент России Владимир Путин на совещании с правительством упрекнул госслужбы в «игре в статистику» и подгонке показателей и поручил Кабмину и регионам оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников, поскольку, по его словам, уровень зарплат не должен снижаться: «Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении дат проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. 13 мая 2021 года определен днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам начнется 20 июля.
- Жители Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы в первом полугодии 2021 года смогут опробовать новый городской сервис перевозок «транспорт по требованию», созданный совместно с ПАО «КАМАЗ». В тестовом режиме проект запустят в Москве уже в первом полугодии 2021 года. Система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Пользователю нужно скачать приложение и указать, откуда и куда он поедет. Сервис помогает узнать, через какое время и в каком месте остановится ваш автобус и когда вы приедете в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе. На такие маршруты выходят автобусы средней вместимости, на 8—16 посадочных мест.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал ряд руководителей агропромышленных хозяйств республики за низкую заработную плату рабочих. По его словам, «люди [c низкой заплатой] приходят на работу, чтобы что-то унести, а не работать».
- Вице-премьер Виктория Абрамченко после письма замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова с просьбой пустить в Россию мигрантов для работ в поле в 2021 году поручила Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать этот вопрос. Хатуов указал, что для выполнения ряда процессов нужны дополнительные рабочие из-за рубежа, имеющие необходимый опыт, знания и навыки. В обращении отмечается, что аграрии обеспокоены возможностью дефицита рабочей силы. В Минсельхозе сообщили, что ряд представителей регионов и отраслевого сообщества также обращались с просьбой привлечь иностранных рабочих.
- Федеральная таможенная служба возбудила против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин: российское подразделение H&M c 2016 по 2019 год не включило в декларации часть лицензионных сборов, которые платит шведской материнской компании при импорте товаров. В 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие, выявленное после аудиторской проверки. Уголовное дело может привести к штрафу, в два раза превышающему это несоответствие.
- В казанском ЖК «Салават купере» открылись два детских сада вместимостью 260 мест каждый. В них есть ясельные группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В одном дошкольном учреждении упор делается на развитие спортивного потенциала каждого ребенка, в другом — на развитие социального опыта детей в области бионики.
- «Татнефть» в 2021 году намерена увеличить инвестиции в геологоразведку — на нее будет направлено на 43% больше инвестиций, чем в 2020 году. На участках в пределах России инвестиции на геологоразведку увеличатся всего на 1% по сравнению с прошлым годом.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанУдмуртияТатарстан Министерство экономики Республики ТатарстанМинниханов Рустам НургалиевичЖаворонков Владимир ВладимировичАвдонина Любовь Геннадьевна
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