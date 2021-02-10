Новости общества

17:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Почти половина привитых от коронавируса татарстанцев старше 60 лет

16:51, 10.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Почти половина привитых от коронавируса татарстанцев старше 60 лет
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане почти половина привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» — жители старше 60 лет. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В настоящее время от инфекции привили более 27 тысяч жителей республики, вторую дозу получили около 5,5 тысячи граждан. Жителей старше 60 лет среди них — 44%, то есть более 11 тысяч жителей.

Фото: realnoevremya.ru

Еще Жаворонков сообщил, что число медучреждений, в которых можно пройти вакцинацию, растет. На сегодняшний день их насчитывается 103. В понедельник было известно о ста действующих пунктах вакцинации. Также в среду сообщалось, что пункт вакцинации от коронавируса в Казани появится в одном из торговых центров.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также