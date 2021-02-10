Почти половина привитых от коронавируса татарстанцев старше 60 лет

В Татарстане почти половина привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» — жители старше 60 лет. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



В настоящее время от инфекции привили более 27 тысяч жителей республики, вторую дозу получили около 5,5 тысячи граждан. Жителей старше 60 лет среди них — 44%, то есть более 11 тысяч жителей.

Фото: realnoevremya.ru

Еще Жаворонков сообщил, что число медучреждений, в которых можно пройти вакцинацию, растет. На сегодняшний день их насчитывается 103. В понедельник было известно о ста действующих пунктах вакцинации. Также в среду сообщалось, что пункт вакцинации от коронавируса в Казани появится в одном из торговых центров.

Маргарита Головатенко