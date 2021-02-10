Песков назвал возросшую смертность от коронавируса суровой реальностью пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уровень добавленной смертности в России из-за коронавируса, назвав ее «суровой реальностью пандемии».



«Добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, поэтому здесь, к сожалению, столкнулись все страны мира», — приводит RT слова Пескова.

По его словам, система здравоохранения РФ доказала эффективность и надежность своего ответа на пандемию.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре Росстат публиковал данные, в которых было сказано, что в России уровень смертности достиг максимального показателя за последние 10 лет. В 2020 году на фоне пандемии показатель смертности составил 113,2, что выше показателя 2019 года на 10%. В регионах смертность в расчете на 10 тыс. жителей за 10 месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны.

Также НМИЦ эндокринологии Минздрава России сообщало, что за первые шесть месяцев 2020 года COVID-19 увеличил смертность больных сахарным диабетом (СД) на 20%.

Маргарита Головатенко