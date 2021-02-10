Суд изменил меру пресечения главе Минстроя Башкирии на домашний арест

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения бывшему начальнику управления капитального строительства, ныне главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву на домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.



Такое решение приняли в связи с жалобой защитника Кучарбаева. Мера пресечения будет действовать до 1 апреля 2021 года. Ранее в отношении Кучарбаева избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 1 февраля СМИ сообщили об обысках в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии. Поводом для следственных мероприятий стали вопросы по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» занимал Рамзиль Кучарбаев. В это время он принял недостроенные очистные сооружения в Кумертау. В итоге власти города ввели объект в эксплуатацию, но он до сих пор не достроен.

2 февраля суд арестовал Кучарбаева на два месяца, ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями, также 2 февраля ему предъявили обвинение.

Маргарита Головатенко