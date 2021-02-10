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Суд изменил меру пресечения главе Минстроя Башкирии на домашний арест

16:18, 10.02.2021
Суд изменил меру пресечения главе Минстроя Башкирии на домашний арест
Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения бывшему начальнику управления капитального строительства, ныне главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву на домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Такое решение приняли в связи с жалобой защитника Кучарбаева. Мера пресечения будет действовать до 1 апреля 2021 года. Ранее в отношении Кучарбаева избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 1 февраля СМИ сообщили об обысках в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии. Поводом для следственных мероприятий стали вопросы по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» занимал Рамзиль Кучарбаев. В это время он принял недостроенные очистные сооружения в Кумертау. В итоге власти города ввели объект в эксплуатацию, но он до сих пор не достроен.

2 февраля суд арестовал Кучарбаева на два месяца, ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями, также 2 февраля ему предъявили обвинение.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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