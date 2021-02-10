В Роспотребнадзоре РФ заявили, что требование носить маски не будет отменяться в ближайшее время

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, носить маски по-прежнему нужно. Это требование не отменяется, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Говорить о стабилизации ситуации можно лишь при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Поэтому требование носить средства индивидуальной защиты отменяться пока не будет, передает «РИА Новости» ее слова.

Сегодня второй российский регион — Чечня — объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах. При этом средства индивидуальной защиты по-прежнему рекомендуется носить в связи с тем, что угроза заболеть коронавирусом велика для непереболевших и людей из группы риска.

Фото: kzn.ru

Вчера глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с пятницы, 12 февраля, жители республики могут находиться в общественных местах без маски.



Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов оценил действия властей Удмуртии. По его мнению, надо сохранять масочный режим и соблюдать социальную дистанцию. Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина также высказалась по этому поводу. Она с ходу заметила, что пока в республике не планируется снимать обязательный масочный режим. По ее словам, в Татарстане нет сторонников «быстрых и не совсем взвешенных решений».