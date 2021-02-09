Власти Удмуртии отменяют обязательный масочный режим

Фото: Илья Репин (архив)

Во вторник, 9 февраля, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что республика отменяет обязательное ношение масок. Масочный режим перестанет действовать в УР с пятницы, 12 февраля.

Также с 10 февраля в Удмуртии снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, сообщается на сайте правительства Удмуртии.

Фото: udmurt.ru

Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории жителей 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов. При торжественной регистрации брака количество гостей может быть увеличено вдвое — до 20 человек.

В детских садах персонал и родители смогут сами решить, разрешено ли родителям присутствовать на мероприятиях с обязательным соблюдением мер безопасности. То же самое касается и дополнительных секций и кружков. По решению коллектива и родителей занятия могут быть возобновлены.