В одном из казанских ТЦ откроют пункт вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Казани в одном из торговых центров появится пункт вакцинации от коронавируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, однако он не стал оглашать название ТЦ.

Открытие пункта вакцинации готовят уже несколько недель, отметил Жаворонков: «Если есть хоть один из рисков несоблюдения тех или иных норм, мы откажемся от этой возможности. Мы действительно вышли на уже финальный этап».

Замглавы Минздрава отметил, что население не должно смущать, что пункт откроется именно в ТЦ.

Он также допустил, что подобные пункты вакцинации могут открыть и в торговых центрах других городов Татарстана: «Но это не значит, что давайте во всех центрах открывать пункты вакцинации».

На данный момент в Татарстане открыто 103 пункта для вакцинации, жителям предлагают записаться через портал госуслуг.