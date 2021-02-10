Baza: в Подмосковье три пациента с коронавирусом погибли из-за отключения аппарата ИВЛ

В одной из больниц Одинцовского района Московской области три человека умерли из-за отключения системы подачи кислорода в аппараты искусственной вентиляции легких. Происшествие случилось в отделении для пациентов с коронавирусом, пишет telegram-канал Baza.

Погибшие пациенты находились в тяжелом состоянии и не могли дышать самостоятельно, из-за чего были подключены к аппарату ИВЛ.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Сообщается, что Следственный комитет устанавливает все обстоятельства гибели троих людей.

Отметим, за последние сутки от коронавируса умерли 536 россиян. Всего с начала пандемии COVID-19 в России зафиксировано 78 134 летальных исхода.



Татьяна Демина