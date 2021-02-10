Онищенко предложил отменить масочный режим в России

Рекомендательный режим ношения масок необходимо вводить уже везде, а не только в Удмуртии. Нужно раскачивать «болото» с затянувшимися мерами, потому что это может стимулировать вакцинацию. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Вчера глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об отмене обязательного масочного режима в республике с пятницы, 12 февраля.



Онищенко заметил, что вакцинация и большое число переболевших в Удмуртии позволяют установить рекомендательный режим ношения средств индивидуальной защиты. Но из-за послаблений следует усилить мониторинг за соблюдением мер на мероприятиях, передает «РИА Новости».

Фото: pixnio.com

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 98 новых случаев коронавируса. За весь период в республике зарегистрировано 26 515 случаев COVID-19. Выздоровел 101 пациент за сутки, всего — 23 199 человек. За сутки от COVID-19 умерли пять человек, за весь период пандемии жертвами коронавируса в Удмуртии стали 546 пациентов, сообщает оперштаб РФ.

За последние сутки в России выявили 14 494 новых случая коронавируса, выздоровели 22 575 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 012 710 человек, а выздоровевших — до 3 516 461 человека. За сутки болезнь унесла жизни 536 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 78 134 человека. Подробнее о ситуации с пандемией в Татарстане, России и мире — в дайджесте «Реального времени».



Татьяна Леухина