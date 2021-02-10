В Татарстане окончательно утвердили даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении дат проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы республики.



Так, 13 мая 2021 года определен днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам начнется 20 июля.



Фото: Роман Хасаев

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 13 апреля и продлится целый месяц.

Недавно Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ утвердило производственный календарь на 2021 год, в котором определены нерабочие праздничные дни в республике в следующем году.