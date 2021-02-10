Власти Москвы совместно с КАМАзом запустят сервис «транспорт по требованию»

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы в первом полугодии 2021 года смогут опробовать новый городской сервис перевозок «транспорт по требованию», созданный совместно с ПАО «КАМАЗ». Об этом информирует Дептранс российской столицы.

Подобный сервис есть в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке. В тестовом режиме проект запустят в Москве уже в первом полугодии 2021 года.

Система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. По данным дептранса, в Москве также планируется протестировать все возможности перевозок по требованию, проанализировать спрос и учесть пожелания жителей. В дальнейшем будет рассмотрена возможность запуска таких перевозок для школьников. Данный сервис предусмотрен как часть развития приложения MaaS для планирования поездок по Москве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пользователю нужно скачать приложение и указать, откуда и куда он поедет. Сервис помогает узнать, через какое время и в каком месте остановится ваш автобус и когда вы приедете в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе. На такие маршруты выходят автобусы средней вместимости, на 8—16 посадочных мест. Ждать транспорт придется не более 30 минут.

Оплата таких поездок происходит заранее и только через мобильное приложение, водитель не будет принимать деньги. Цена такой поездки будет значительно дешевле такси.

В понедельник стало известно, что в Набережных Челнах начнет курсировать еще один трамвай, подаренный Москвой. На следующей неделе работать начнут еще два транспортных средства из российской столицы.

