В казанском ЖК «Салават купере» открылись два детсада на 260 мест

В казанском ЖК «Салават купере» открылись два детских сада вместимостью 260 мест каждый. В них есть ясельные группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Так, детский сад №45 «Тиктормас» по адресу проспект Ильгама Шакирова, 7а имеет 14 групп. На сегодняшний день в него направлены 160 детей. В дошкольном учреждении упор делается на развитие спортивного потенциала каждого ребенка. Для детей здесь установили скалодромы, импровизированное футбольное поле. Детсад построили по национальному проекту «Демография».

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Второе учреждение — детский сад №44 «Керпе» — построено в ЖК «Салават купере» по адресу проспект Ильгама Шакирова, 6. Основная направленность дошкольного учреждения — развитие социального опыта детей в области бионики.

В 2021 году в столице Татарстана ожидается открытие 8 детских садов на 1690 мест, 5 из них будут построены по нацпроекту «Демография», сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

На прошлой неделе ГИСУ Татарстана разместило тендеры на строительство дошкольных учреждений в Казани и Набережных Челнах на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина