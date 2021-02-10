Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работ в поле

Вице-премьер Виктория Абрамченко после письма замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова с просьбой пустить в Россию мигрантов для работ в поле в 2021 году поручила Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать этот вопрос. Об этом пишет РБК.

Хатуов указал, что для выполнения ряда процессов нужны дополнительные рабочие из-за рубежа, имеющие необходимый опыт, знания и навыки. В обращении отмечается, что аграрии обеспокоены возможностью дефицита рабочей силы.

В Минсельхозе сообщили, что ряд представителей регионов и отраслевого сообщества также обращались с просьбой привлечь иностранных рабочих.



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Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. Речь идет о работниках из отдельных стран, входящих в СНГ.

За последний год Россия лишилась половины мигрантов. Сейчас их количество составляет около 6,3 миллиона. При этом разрешение на временное проживание на территории России и вид на жительство есть только у миллиона человек. Большинство трудовых мигрантов работают по патентам.